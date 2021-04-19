В Крыму ожидается потепление до +21 °С и ливни

Короткая ссылка
Крымские синоптики прогнозируют в регионе потепление до +21 °С в понедельник, 19 апреля.
В Крыму ожидается потепление до +21 °С и ливни
  • © Aleksey Ivanov / TV Zvezda
  • globallookpress.com

Об этом «Крыминформу» сообщили в региональном гидрометцентре.

В понедельник в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные. Ветер восточный 8—13, днём местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 °С, днём +16...+21 °С.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днём временами дождь, гроза. Температура ночью +7...+9 °С, днём +16...+18 °С.

В Севастополе облачно. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Ночью, утром туман. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днём +13...+15 °С.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, синоптик рассказал о потеплении в Пермском крае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить