В Крыму ожидается потепление до +21 °С и ливни

Крымские синоптики прогнозируют в регионе потепление до +21 °С в понедельник, 19 апреля.

Об этом «Крыминформу» сообщили в региональном гидрометцентре.

В понедельник в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные. Ветер восточный 8—13, днём местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 °С, днём +16...+21 °С.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днём временами дождь, гроза. Температура ночью +7...+9 °С, днём +16...+18 °С.

В Севастополе облачно. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Ночью, утром туман. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днём +13...+15 °С.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, синоптик рассказал о потеплении в Пермском крае.