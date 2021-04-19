Синоптики предупредили о резких перепадах температуры в Тюмени

Синоптики предупредили о резких перепадах температуры на этой неделе в Тюмени.

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на сервис «Яндекс.Погода».

В понедельник, 19 апреля, ожидается до +2 °С днём и до -8 °С ночью, тогда как во вторник, 20 апреля, резко потеплеет — до +10 °С и +1 °С соответственно.

В среду, 21 апреля, ожидается до +12 °С в дневное время и -1 °С в ночное. В четверг прогнозируется до +15 °С и до +3 °С соответственно.

К воскресенью температура составит до +18 °С днём и до +3 °С ночью.

Ранее URA.RU сообщало о потеплении в Пермском крае.