В Петербурге и области ожидается солнечная погода
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Об этом пишет kp.ru.
«Малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный и восточный, умеренный. Температура в течение дня составит +1...+14 °С. Атмосферное давление существенно не изменится», — говорится в сообщении городского Гидрометцентра.
В Ленинградской области синоптики обещают +10…+15 °С.
Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз относительно потепления в России.