В Петербурге и области ожидается солнечная погода

В понедельник, 19 апреля, в Санкт-Петербурге ожидается сухая и солнечная погода.

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Об этом пишет kp.ru. «Малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный и восточный, умеренный. Температура в течение дня составит +1...+14 °С. Атмосферное давление существенно не изменится», — говорится в сообщении городского Гидрометцентра. В Ленинградской области синоптики обещают +10…+15 °С. Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз относительно потепления в России.