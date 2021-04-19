В Петербурге и области ожидается солнечная погода

Короткая ссылка
В понедельник, 19 апреля, в Санкт-Петербурге ожидается сухая и солнечная погода.
В Петербурге и области ожидается солнечная погода
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

Об этом пишет kp.ru.

«Малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный и восточный, умеренный. Температура в течение дня составит +1...+14 °С. Атмосферное давление существенно не изменится», — говорится в сообщении городского Гидрометцентра.

В Ленинградской области синоптики обещают +10…+15 °С.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз относительно потепления в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить