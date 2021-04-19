Синоптик рассказал о потеплении в Пермском крае

По прогнозам синоптиков, после резкого похолодания в Пермском крае снова будет тепло. Здесь установится солнечная и сухая погода.

Об этом агентству URA.RU рассказал инженер ГИС-центра Пермского классического университета Андрей Шихов.

«Температура воздуха уже с понедельника начнёт постепенно повышаться, особенно дневная. Первые два дня по краю будет +8... +13 °С, а в среду в северо-западных районах края температура может превысить +15 °С. Эта неделя будет отличаться тем, что на севере края будет как минимум не холоднее, а, возможно, теплее, чем на юге», — сказал Шихов.

В Перми самым тёплым днём начавшейся недели станет четверг, когда воздух прогреется до +15 °С. Осадки в Прикамье не ожидаются до пятницы, 23 апреля, включительно. Дожди возможны лишь в выходные.

Ранее, по сообщениям kp.ru, синоптик рассказал о погоде в Санкт-Петербурге.