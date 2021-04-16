На Измайловском острове в Москве отреставрировали Мостовую башню

На Измайловском острове в Москве завершилась реставрация внешнего убранства и фасадов Мостовой башни.

Об этом сообщает ОТР.

Работы продолжались в течение двух лет под контролем Мосгорнаследия. Башня — объект культурного наследия федерального значения.

«Финальной точкой стал подъём на высоту 32 метров и монтаж на вершине башни позолоченного медного орла, выполняющего роль флюгера. Конструкция орла сделана таким образом, что фигура птицы вращается по ветру, а венчающая его корона и крест остаются при этом статичны», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Воссозданы двери и ворота, окна, оконные решётки, отреставрирован белокаменный цоколь, передаёт портал мэра и правительства.

Специалисты также привели в порядок кладку стен фасадов.

Ранее портал «Невские новости» сообщал, что в Санкт-Петербурге рассказали о планах по реставрации павильонов Пулковской обсерватории.