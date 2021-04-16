На Измайловском острове в Москве отреставрировали Мостовую башню
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Об этом сообщает ОТР.
Работы продолжались в течение двух лет под контролем Мосгорнаследия. Башня — объект культурного наследия федерального значения.
«Финальной точкой стал подъём на высоту 32 метров и монтаж на вершине башни позолоченного медного орла, выполняющего роль флюгера. Конструкция орла сделана таким образом, что фигура птицы вращается по ветру, а венчающая его корона и крест остаются при этом статичны», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Воссозданы двери и ворота, окна, оконные решётки, отреставрирован белокаменный цоколь, передаёт портал мэра и правительства.
Специалисты также привели в порядок кладку стен фасадов.
Ранее портал «Невские новости» сообщал, что в Санкт-Петербурге рассказали о планах по реставрации павильонов Пулковской обсерватории.