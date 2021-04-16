В День подмосковной усадьбы пройдут концерты и онлайн-марафон

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В День подмосковной усадьбы пройдут концерты классической музыки, выставка и онлайн-марафон.
В День подмосковной усадьбы пройдут концерты и онлайн-марафон
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минкультуры.

В частности, в Серпуховском историко-художественном музее состоится концерт «Сердце города», а в музее-заповеднике Менделеева и Блока запланирован онлайн-марафон «Выходные в усадьбе».

В Московском областном музее народных художественных промыслов подготовили выставку «Мир подмосковной усадьбы».

Ранее сообщалось, что музей-заповедник «Мураново» проведёт 24 и 25 апреля праздник «День подмосковной усадьбы».

Портал «Невские новости» сообщал об открытии Елагина дворца для посетителей после реставрации.

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