Синоптик рассказал о погоде в Москве в ближайшие выходные

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Москве в ближайшие выходные.

«В первый выходной день столица будет ощущать влияние тёплой части циклона, приближающегося с юго-запада. Погода будет облачная с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, в южных районах области не исключены локальные грозы», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, температура будет заметно выше нормы — днём в Москве ожидается около +17...+19 ˚С, в Подмосковье +15...+20 ˚С.

«В воскресенье этот циклон будет разворачиваться к столичному региону своей более холодной тыловой частью», — отметил Леус.

Ожидается преимущественно облачная погода, кратковременные дожди. Дневная температура составит +13...+15 ˚С в Москве, +11...+16 в Подмосковье.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в Челябинскую область на смену аномальному теплу придут снегопады.