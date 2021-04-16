Синоптик рассказал о погоде в Москве в майские праздники
- РИА Новости
«Пока мы можем говорить лишь о каких-то тенденциях, о каком-то изменении температуры к этому времени и об изменении погодных условий», — заявил он в беседе с НСН.
Согласно предварительному прогнозу, первая часть майских праздников будет более тёплой и более сухой, а вторая — более дождливой и относительно прохладной.
Как отметил Леус, особых холодов быть не должно и проведению пикников погода не помешает.
Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в Челябинскую область на смену аномальному теплу придут снегопады.