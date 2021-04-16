Синоптик рассказал о погоде в Москве в майские праздники

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Москве в майские праздники.

«Пока мы можем говорить лишь о каких-то тенденциях, о каком-то изменении температуры к этому времени и об изменении погодных условий», — заявил он в беседе с НСН.

Согласно предварительному прогнозу, первая часть майских праздников будет более тёплой и более сухой, а вторая — более дождливой и относительно прохладной.

Как отметил Леус, особых холодов быть не должно и проведению пикников погода не помешает.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в Челябинскую область на смену аномальному теплу придут снегопады.