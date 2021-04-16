Археологи отреставрировали найденные в Москве предметы XVII—XIX веков

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Специалисты отреставрировали артефакты XVII—XIX веков, которые были найдены в 2020 году в Хлебном переулке, среди них — фрагменты фарфоровой и керамической посуды и печных изразцов, а также монеты.
Археологи отреставрировали найденные в Москве предметы XVII—XIX веков
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Найденные в прошлом году артефакты уже изучены и отреставрированы. Их очистили от загрязнений и коррозии. Теперь к передаче в собрание Музея Москвы подготовлена небольшая, но ценная коллекция из 33 предметов. Все они так или иначе связаны с бытом горожан XVII—XIX столетий. Среди них, например, чайная ложка из цветного металла и красноглиняный лощёный кувшин», — цитирует руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова официальный сайт мэра Москвы.

В числе особо ценных находок накладка на личинку замка XVII—XVIII веков и плоская металлическая ручка с изображением креста от церковного ковша конца XVII века.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», в Москве во время раскопок археологи обнаружили фрагменты церковных колоколов конца XVIII — начала XIX века.

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