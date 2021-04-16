В Москве пройдут экскурсии по 34 промышленным площадкам

Экскурсии в рамках проекта «Открой#Моспром» пройдут в Москве с 22 по 24 апреля.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В этом году участников с соблюдением всех эпидемиологических норм ждут очные экскурсии по 34 производствам, некоторые из них принимают посетителей впервые, например Щербинский лифтостроительный завод», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Участники экскурсий смогут побывать на предприятиях космической, машиностроительной и пищевой промышленности.

Проект «Открой#Моспром» работает с марта 2019 года. Всего в офлайн-мероприятиях приняли участие более 14 тыс. человек. Онлайн-аудитория проекта превысила 7,7 млн зрителей.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве рассказали о программе Дней исторического и культурного наследия.