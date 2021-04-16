В Самарской области побит третий температурный рекорд за неделю

В Самарской области в третий раз за неделю был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха.

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на Приволжское УГМС.

В четверг, 15 апреля, показания обновили девять метеостанций региона. Температурные аномалии зафиксировали в Самаре, Клявлине, Челно-Вершинах, Тольятти и других городах. Они побили рекорды 1973, 1983 и 1995 годов.

Самая высокая температура была в Кинель-Черкассах — +25 °С. На втором месте – Тольятти, там столбики термометров поднялись до +24,9 °С. В Серноводске было +24,7 °С.

В Самаре 15 апреля жара побила рекорд 1973 года. Воздух здесь прогрелся до +24,3 °С.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в Челябинскую область на смену аномальному теплу придут снегопады.