В Самарской области побит третий температурный рекорд за неделю

Короткая ссылка
В Самарской области в третий раз за неделю был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха.
В Самарской области побит третий температурный рекорд за неделю
  • © Heline Vanbeselaere
  • globallookpress.com

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на Приволжское УГМС.

В четверг, 15 апреля, показания обновили девять метеостанций региона. Температурные аномалии зафиксировали в Самаре, Клявлине, Челно-Вершинах, Тольятти и других городах. Они побили рекорды 1973, 1983 и 1995 годов.

Самая высокая температура была в Кинель-Черкассах — +25 °С. На втором месте – Тольятти, там столбики термометров поднялись до +24,9 °С. В Серноводске было +24,7 °С.

В Самаре 15 апреля жара побила рекорд 1973 года. Воздух здесь прогрелся до +24,3 °С.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в Челябинскую область на смену аномальному теплу придут снегопады.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить