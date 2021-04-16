Синоптик рассказал о погоде в Петербурге

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В Санкт-Петербурге в пятницу, 16 апреля, синоптики обещают ветреную погоду без осадков.
Синоптик рассказал о погоде в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом пишет kp.ru.

«Метеорологические условия в Северной столице продолжит формировать периферия антициклона. При переменной облачности вновь обойдётся без осадков, и только порывистый ветер северных румбов внесёт в погоду толику дискомфорта», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Воздух прогреется до +11...+13 °С, по Ленинградской области до +9...+14 °С. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью до 5—10 м/с.

В субботу и воскресенье в Петербурге до +12 °С.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в Челябинскую область на смену аномальному теплу придут снегопады.

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