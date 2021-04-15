Всероссийский театральный фестиваль пройдёт в Набережных Челнах в апреле

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Всероссийский театральный фестиваль «Действующие лица» пройдёт в Набережных Челнах с 21 по 25 апреля.
Всероссийский театральный фестиваль пройдёт в Набережных Челнах в апреле
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Организатор фестиваля, худрук театра «Ключ» София Дивногорская заявила, что свои постановки покажут коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Саратова, Екатеринбурга, Новосибирска, Ижевска, Казани, Кольчугина.

«Наши коллеги из Татарстана покажут уникальные беби-спектакли. Такого формата у нас в городе ещё нет. Коллеги из Театра драмы при Музее обороны Санкт-Петербурга имени Ольги Берггольц представят два спектакля: один посвящён Великой Отечественной войне, второй — музыкально-поэтическая композиция «Город влюблённых», — сообщила Дивногорская.

В состав жюри вошли, в частности, член экспертного совета театрального фестиваля «Золотая маска», заведующий литературной частью татарского театра им. Камала Нияз Игламов и худрук театра драмы им. Ольги Берггольц Анна Загребнева.

Ранее актриса Ольга Родина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала об атмосфере в театре «Современник».

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