Всероссийский театральный фестиваль пройдёт в Набережных Челнах в апреле
- РИА Новости
Об этом сообщает «Бизнес Online».
Организатор фестиваля, худрук театра «Ключ» София Дивногорская заявила, что свои постановки покажут коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Саратова, Екатеринбурга, Новосибирска, Ижевска, Казани, Кольчугина.
«Наши коллеги из Татарстана покажут уникальные беби-спектакли. Такого формата у нас в городе ещё нет. Коллеги из Театра драмы при Музее обороны Санкт-Петербурга имени Ольги Берггольц представят два спектакля: один посвящён Великой Отечественной войне, второй — музыкально-поэтическая композиция «Город влюблённых», — сообщила Дивногорская.
В состав жюри вошли, в частности, член экспертного совета театрального фестиваля «Золотая маска», заведующий литературной частью татарского театра им. Камала Нияз Игламов и худрук театра драмы им. Ольги Берггольц Анна Загребнева.
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