Вильфанд рассказал о предварительном прогнозе на лето

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о предварительном прогнозе на лето.
Вильфанд рассказал о предварительном прогнозе на лето
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«В целом в умеренных широтах европейской части России, в частности в Московском регионе, температурный режим ожидается около и выше нормы. Насколько выше — сейчас невозможно сказать. Но лето ожидается не холодным», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, не стоит ждать от лета однородной погоды — могут быть вспышки тепла и засушливой погоды, а также холодные дождливые периоды.

«Количество осадков предполагается близкое к норме. Но, опять же, имеет смысл сказать, что летние осадки очень сильно отличаются от зимних», — отметил Вильфанд.

В целом, добавил эксперт, ожидается, что лето не будет засушливым.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в Челябинскую область на смену аномальному теплу придут снегопады.

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