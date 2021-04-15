Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о предварительном прогнозе на лето.

«В целом в умеренных широтах европейской части России, в частности в Московском регионе, температурный режим ожидается около и выше нормы. Насколько выше — сейчас невозможно сказать. Но лето ожидается не холодным», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, не стоит ждать от лета однородной погоды — могут быть вспышки тепла и засушливой погоды, а также холодные дождливые периоды.

«Количество осадков предполагается близкое к норме. Но, опять же, имеет смысл сказать, что летние осадки очень сильно отличаются от зимних», — отметил Вильфанд.

В целом, добавил эксперт, ожидается, что лето не будет засушливым.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в Челябинскую область на смену аномальному теплу придут снегопады.