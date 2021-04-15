В Казани зафиксировали температурный рекорд
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Гидрометцентр Татарстана.
По данным синоптиков, предыдущий абсолютный максимум в этот день достигал +19,8 °С. Рекорд был зарегистрирован в 1995 году.
В настоящее время республика находится под влиянием сибирского антициклона в очень тёплой воздушной массе. Температура превышает норму на 8—10 градусов.
Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в Челябинскую область на смену аномальному теплу придут снегопады.