В Казани зафиксировали температурный рекорд

В Казани зафиксирован температурный рекорд. Воздух в городе прогрелся до +21,4 °С.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Гидрометцентр Татарстана.

По данным синоптиков, предыдущий абсолютный максимум в этот день достигал +19,8 °С. Рекорд был зарегистрирован в 1995 году.

В настоящее время республика находится под влиянием сибирского антициклона в очень тёплой воздушной массе. Температура превышает норму на 8—10 градусов.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в Челябинскую область на смену аномальному теплу придут снегопады.