Вин Дизель рассказал о фильме «Форсаж 9»

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Актёр Вин Дизель рассказал о фильме «Форсаж 9».
Вин Дизель рассказал о фильме «Форсаж 9»
  • © Universal Pictures (2014)

«В «Форсаже 9» мы фактически возвращаемся к первому фильму. Мы возвращаемся к первому фильму во многих отношениях, чтобы раскрыть прошлое Доминика Торетто и его родного брата, который хочет уладить старые дела», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, на протяжении всей саги часто говорили о семье, и в девятой ленте зрители увидят, как герой налаживает свои семейные отношения.

«Вы можете ожидать приключения, зрелища, какое только можете себе представить. Но главный момент, связанный с семьёй, заключается в том, что теперь Торетто — отец, как вы знаете из «Форсажа 8», он заходит на новую «территорию», — отметил Дизель.

Как добавил актёр, это вызывает в герое желание понять своего же отца лучше.

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