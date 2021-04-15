Раймонд Паулс поздравил Аллу Пугачёву с днём рождения

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Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс поздравил российскую певицу Аллу Пугачёву с днём рождения.
Раймонд Паулс поздравил Аллу Пугачёву с днём рождения
  • © РИА Новости / Нина Зотина

«У меня уже слов не хватает, высказал все свои эмоции за эти многие годы. Что я могу сказать? Пусть держится. Она умеет себя держать. Я всегда с удовольствием вспоминаю наши выступления. Жаль, что это уже, к сожалению, история, но тем не менее», — заявил он в беседе с ФАН.

По словам Паулса, он всегда с удовольствием встречается с Пугачёвой и им есть что вспомнить.

В марте первый зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко в беседе с Nation News поздравила актрису Елену Яковлеву с юбилеем.

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