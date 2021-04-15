Циклон принесёт в Приморье похолодание и штормовой ветер
- РИА Новости
Об этом пишет сайт vostokmedia.com.
Как сообщают синоптики «Примпогоды», в ночь на пятницу ожидается небольшой дождь, местами сильный ветер с порывами до 22 м/с.
Сильное похолодание ожидается на востоке региона — ночью до –1…–7 °С. Днём циклон переместится над всем краем. Усилится южный ветер, а на побережье похолодает на 2—5 градусов.
Во Владивостоке в пятницу прохладно, ожидается туман и дождь. Ветер сильный, с порывами до 20—25 м/с. Температура днём от +5 °С до +8 °С, ночью около +5 °С.
Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в Челябинскую область на смену аномальному теплу придут снегопады.