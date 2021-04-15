Циклон принесёт в Приморье похолодание и штормовой ветер

В пятницу, 16 апреля, к территории Приморского края подойдёт циклон, который принесёт с собой похолодание, осадки и ветер до 25 м/с.

Об этом пишет сайт vostokmedia.com.

Как сообщают синоптики «Примпогоды», в ночь на пятницу ожидается небольшой дождь, местами сильный ветер с порывами до 22 м/с.

Сильное похолодание ожидается на востоке региона — ночью до –1…–7 °С. Днём циклон переместится над всем краем. Усилится южный ветер, а на побережье похолодает на 2—5 градусов.

Во Владивостоке в пятницу прохладно, ожидается туман и дождь. Ветер сильный, с порывами до 20—25 м/с. Температура днём от +5 °С до +8 °С, ночью около +5 °С.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в Челябинскую область на смену аномальному теплу придут снегопады.