В Сочинском нацпарке зацвёл редчайший краснокнижный цветок

Сотрудники Сочинского нацпарка сообщили о цветении в лесах редчайшего краснокнижного цветка — кандыка кавказского.

Об этом сообщает kp.ru.

«Кандыки начинают цвести в начале апреля на субальпийских лугах, каждый цветок держится до восьми дней. Некоторые виды и сорта могут изменить окраску. Вечерами и во время дождей цветок прячет свою пыльцу в листочках. Иногда на листьях кандыка могут присутствовать рисунки из зелёных и пурпурных пятен», — рассказали в пресс-службе нацпарка Сочи.

Встретить растение можно только в Краснодарском, Ставропольском краях, Карачаево-Черкесской Республике, Адыгее и Южной Осетии.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в сочинском Дендрарии зацвели сакуры.