Синоптик предупредила, что в Москве снова может выпасть снег
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Об этом она рассказала в беседе с «Российской газетой».
Четверг, 15 апреля, станет в Москве последним тёплым днём на этой неделе. По данным метеорологов, днём 15 апреля ожидается облачная погода, максимально воздух прогреется до +19 °С. Ветер северо-восточный, до 10 м/с.
«Антициклон постепенно теряет влияние в регионе. К выходным влиять на погоду начнёт циклон, он понизит температуру до климатической нормы. То есть днём будет не выше +15...+16 °С. Ночью немного выше нуля. А 21—22 апреля придёт похолодание. Временами вместе с дождём может идти снег. Выпавший снег долго на земле не задержится, тёплый воздух поможет ему быстро растаять», — сказала Татьяна Позднякова.
Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в Челябинскую область на смену аномальному теплу придут снегопады.