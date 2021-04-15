Синоптик предупредила, что в Москве снова может выпасть снег

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Главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова рассказала, что аномальное тепло покидает столицу и на следующей неделе в регионе ожидается похолодание. Не исключена вероятность дождя со снегом.
Синоптик предупредила, что в Москве снова может выпасть снег
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Об этом она рассказала в беседе с «Российской газетой».

Четверг, 15 апреля, станет в Москве последним тёплым днём на этой неделе. По данным метеорологов, днём 15 апреля ожидается облачная погода, максимально воздух прогреется до +19 °С. Ветер северо-восточный, до 10 м/с.

«Антициклон постепенно теряет влияние в регионе. К выходным влиять на погоду начнёт циклон, он понизит температуру до климатической нормы. То есть днём будет не выше +15...+16 °С. Ночью немного выше нуля. А 21—22 апреля придёт похолодание. Временами вместе с дождём может идти снег. Выпавший снег долго на земле не задержится, тёплый воздух поможет ему быстро растаять», — сказала Татьяна Позднякова.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в Челябинскую область на смену аномальному теплу придут снегопады.

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