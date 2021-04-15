Завлит «Современника» рассказала об истории театра

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Завлит «Современника» Евгения Кузнецова рассказала об истории театра.
Завлит «Современника» рассказала об истории театра
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«Великое дело, с моей точки зрения, можно сделать только с нуля, как сделали в своё время Станиславский с Немировичем, и по их стопам пошёл Ефремов. Ведь Олегу Николаевичу никто не давал площадку под театр и финансирование», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, Ефремов заразил своей утопической идеей целую плеяду людей, семерых из которых, включая себя, он впоследствии назвал основателями «Современника».

«Все знают эти имена — Олег Ефремов, Галина Волчек, Лилия Толмачёва, Олег Табаков, Игорь Кваша, Виктор Сергачёв, Евгений Евстигнеев», — напомнила Кузнецова.

Как добавила завлит театра, они верили, что могут вместе что-то сделать и будут услышаны.

Ранее актриса Ольга Родина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала об атмосфере в театре «Современник».

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