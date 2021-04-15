Синоптики рассказали о погоде в Крыму

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Крымский Гидрометцентр сообщил, что в регионе 15 апреля ожидается до +15 °С.
Синоптики рассказали о погоде в Крыму
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

По данным синоптиков, в Крыму будет дуть юго-западный ветер 7—12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 °С, днём +10...+15 °С.

В Симферополе переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днём +11...+13 °С.

В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, утром дождь, днём без существенных осадков. Ветер днём юго-западный 6—11 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днём +11...+13 °С.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Москве и области объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за ветра.

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