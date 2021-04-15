В Самарской области зафиксировали несколько температурных рекордов

Короткая ссылка
В апреле в Самарской области синоптики зафиксировали несколько температурных рекордов.
В Самарской области зафиксировали несколько температурных рекордов
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Об этом пишет sova.info.

Так, 13 апреля в Самаре столбики термометров поднялись до +22,9 °С, а предыдущий рекорд был установлен в 1975 году и составил +22,7 °С.

Самая высокая температура воздуха по региону отмечена в Тольятти и Кинель-Черкассах — +23,7 °С. Рекордные показатели 1975 года были также перекрыты в Серноводске, Челно-Вершинах, Клявлино.

14 апреля специалисты Приволжского УГМС отметили экстремально высокие температуры воздуха в двух населённых пунктах Самарской области: в Тольятти +23 °С по сравнению с +22,1 °С в 1995 году, а в Челно-Вершинах — +22 °С по сравнению с +21,6 °С в том же году.

Синоптики предупредили, что 15 и 16 апреля в регионе воздух местами прогреется до +25 °С.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Москве и области объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за ветра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить