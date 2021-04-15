Скандинавский антициклон принесёт в Петербург ясную и солнечную погоду

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В Санкт-Петербурге в четверг, 15 апреля, будет солнечно и без осадков.
Скандинавский антициклон принесёт в Петербург ясную и солнечную погоду
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«Синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться гребнем скандинавского антициклона. Усиливаясь с северо-запада, он уменьшит количество облаков и до минимума понизит вероятность осадков, при этом средний температурный фон окажется близким к своей климатической норме», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

К середине дня в Санкт-Петербурге потеплеет до +8...+10 °С, по Ленинградской области ожидается +7...+12 °С. Ветер северо-восточный, 4—9 м/с.

По прогнозу, солнечная погода продержится в городе до конца недели, а на следующей могут начаться дожди.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, жителей Пермского края предупредили о резком похолодании.

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