Елена Захарова рассказала об Олеге Марусеве

Актриса Елена Захарова рассказала об актёре и телеведущем Олеге Марусеве, с которым играла в спектакле «Ночь нежна» в Театре Луны.

Об этом сообщает телеканал «360».

По словам Захаровой, они познакомились на съёмках программы «Пойми меня».

«Он всегда очень тепло здоровался. Это была такая немного отеческая теплота. Он уже был такой взрослый и известный артист. На спектакль всегда приходили его поклонницы и дарили ему цветы», — отметила актриса.

Как добавила Захарова, Марусев всегда прекрасно выглядел, был в хорошей форме.

Марусев скончался в возрасте 76 лет.