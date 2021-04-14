Певец Сергей Минаев поделился воспоминаниями об Олеге Марусеве

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Певец Сергей Минаев поделился воспоминаниями об актёре и ведущем Олеге Марусеве.
Певец Сергей Минаев поделился воспоминаниями об Олеге Марусеве
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«Мне всегда казалось, что Олег Марусев очень искренне относится ко всем артистам, которых провожал на сцену. Не все конферансье так умели, не все любили нашего брата», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Как отметил Минаев, Марусев в основном работал на больших сценах и чувствовал себя там прекрасно, мог полностью захватить внимание публики.

«Это был профессионал очень высокого уровня. Насколько я помню, он не только сам писал сценарий мероприятий, но ещё и устраивал со зрителями в зале стихотворную игру буриме, подбирал рифмы к любой фразе прямо на ходу», — сказал певец.

Марусев скончался в возрасте 76 лет.

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