В парках Москвы возобновляют работу пункты проката спортинвентаря

В парках Москвы возобновляют работу летние пункты проката спортивного инвентаря.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

До поздней осени будет доступно более 50 точек на 26 зелёных территориях. Там можно арендовать велосипеды, гироскутеры, скейтборды, самокаты, веломобили, тандемы и другой спортинвентарь.

«Пока открылись 32 пункта, в ближайшие две недели к ним добавится ещё 14. К концу мая для посетителей парков будет доступно более 50 точек аренды спортинвентаря», — заявили в пресс-службе Мосгорпарка.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в Москве открылся городской велопрокат.