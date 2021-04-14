Группа «Альянс» рассказала о концерте в честь 40-летия коллектива
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В беседе с НСН музыканты заявили, что готовы к тому, что выступления в столице проходят в условиях ограничений, и относятся к этому с пониманием.
По словам участников группы, время, проведённое на карантине, они провели с пользой, к примеру состоялись онлайн-концерты.
«Без зрителей как-то не то, нет обмена энергией. Я думаю, как вынужденная мера хороши онлайн-концерты, когда вживую никак нельзя выступить. Просто если их сравнивать, живой концерт или онлайн, то живой всегда в приоритете», — отметил Журавлёв.
Приглашёнными гостями на юбилейном концерте «Альянса» станут Валерий Сюткин, Олег Нестеров, Инна Желанная и другие артисты.
Ранее певец, композитор, бывший участник группы «Браво» Валерий Сюткин в беседе с ФАН оценил перспективы онлайн-концертов после пандемии.