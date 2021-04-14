В Москве прошла премьера сериала «Медиатор»

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В московском кинотеатре «Пионер» состоялась премьера оригинального сериала видеосервиса START «Медиатор».
В Москве прошла премьера сериала «Медиатор»
  • © kino-teatr.ru

Пришедшим показали первый эпизод. Проект зрителям представили режиссёр Артём Аксененко, исполнитель главной роли Андрей Бурковский, актрисы Дарья Мороз, Ирина Старшенбаум, Виктория Толстоганова, Юлия Пересильд, Дарья Мельникова и другие.

Бурковский исполняет роль профессионального переговорщика Андрея Павлова. Как отмечают создатели сериала, Павлов «видит людей насквозь и может изменить их жизнь одним лишь точным и жёстким словом».

«Взять в заложницы непокорную дочь коллеги, обмотав её скотчем, и сочинить легенду про убийцу, который её преследует. Притвориться мужем клиентки на похоронах её отца и манипулировать убитым горем братом. Заставить человека с оружием отпустить заложников и подтолкнуть того к самоубийству, чтобы не пострадали другие, — его не спрашивают о методах, ему платят за результат», — рассказали в пресс-службе видеосервиса.

Проект состоит из десяти эпизодов. Премьера «Медиатора» в сети запланирована на 16 апреля.

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