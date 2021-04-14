В Москве прошла премьера сериала «Медиатор»

В московском кинотеатре «Пионер» состоялась премьера оригинального сериала видеосервиса START «Медиатор».

Пришедшим показали первый эпизод. Проект зрителям представили режиссёр Артём Аксененко, исполнитель главной роли Андрей Бурковский, актрисы Дарья Мороз, Ирина Старшенбаум, Виктория Толстоганова, Юлия Пересильд, Дарья Мельникова и другие.

Бурковский исполняет роль профессионального переговорщика Андрея Павлова. Как отмечают создатели сериала, Павлов «видит людей насквозь и может изменить их жизнь одним лишь точным и жёстким словом».

«Взять в заложницы непокорную дочь коллеги, обмотав её скотчем, и сочинить легенду про убийцу, который её преследует. Притвориться мужем клиентки на похоронах её отца и манипулировать убитым горем братом. Заставить человека с оружием отпустить заложников и подтолкнуть того к самоубийству, чтобы не пострадали другие, — его не спрашивают о методах, ему платят за результат», — рассказали в пресс-службе видеосервиса.

Проект состоит из десяти эпизодов. Премьера «Медиатора» в сети запланирована на 16 апреля.