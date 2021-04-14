Умер актёр Борис Мирус

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Советский актёр Борис Мирус умер в возрасте 93 лет во Львове.
Умер актёр Борис Мирус
  • © Кадр из фильма «Иванна» (1959)

Об этом говорится на сайте Национального театра имени Марии Заньковецкой.

Сообщение было опубликовано 13 апреля.

«Не верится... Сегодня его не стало... Борис Михайлович Мирус... Наша гордость, наш вдохновитель, Учитель и Корифей. Всегда в хорошем настроении и с прекрасным чувством юмора. Человек с неисчерпаемой энергией и любовью к жизни», — отмечается на сайте.

Мирус снялся в таких фильмах, как «Десятый шаг» (1967), «Семья Коцюбинских» (1970), «Провал операции «Большая медведица» (1983).

Наибольшую известность получил после главной роли в фильме «Будни уголовного розыска» (1973).

3 апреля стало известно о смерти российской актрисы Нины Зоткиной. Она умерла в Москве на 70-м году жизни.

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