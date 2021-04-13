Умер заслуженный артист России Евгений Тиличеев

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Заслуженный артист России Евгений Тиличеев скончался на 75-м году жизни в Санкт-Петербурге, сообщили в городском комитете культуры.
Умер заслуженный артист России Евгений Тиличеев
  • © Санкт-Петербургcкий государственный театр музыкальной комедии

«13 апреля на 75-м году жизни скончался заслуженный артист России, солист Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии Евгений Сергеевич Тиличеев», — сообщили в пресс-службе комитета.

Артист являлся кавалером ордена Дружбы «За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Ранее стало известно о смерти народного артиста России Эмиля Верника. Он скончался на 97-м году жизни.

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