Фёдор Бондарчук назвал смерть Эмиля Верника большой утратой

Режиссёр Фёдор Бондарчук назвал смерть народного артиста России Эмиля Верника большой утратой.

Об этом сообщает «Дни.ру».

«Для моей семьи уход Эмиля Григорьевича — большая утрата. Но хочется, чтобы не уходили эта энергия, эта память, это состояние, эта любовь к искусству и к профессии», — заявил Бондарчук на церемонии прощания.

По его словам, над профессией при Вернике никогда нельзя было пошутить — это была святая святых.

Верник до 2002 года работал главным режиссёром литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, а также был доцентом Школы-студии МХАТ. Он умер в возрасте 96 лет.