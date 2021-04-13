Фёдор Бондарчук назвал смерть Эмиля Верника большой утратой

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Режиссёр Фёдор Бондарчук назвал смерть народного артиста России Эмиля Верника большой утратой.
Фёдор Бондарчук назвал смерть Эмиля Верника большой утратой
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Дни.ру».

«Для моей семьи уход Эмиля Григорьевича — большая утрата. Но хочется, чтобы не уходили эта энергия, эта память, это состояние, эта любовь к искусству и к профессии», — заявил Бондарчук на церемонии прощания.

По его словам, над профессией при Вернике никогда нельзя было пошутить — это была святая святых.

Верник до 2002 года работал главным режиссёром литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, а также был доцентом Школы-студии МХАТ. Он умер в возрасте 96 лет.

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