Жителей Челябинской области предупредили о резком похолодании

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По прогнозам синоптиков, аномально тёплая для апреля погода, установившаяся в Челябинской области, сменится резким похолоданием в конце рабочей недели.
Жителей Челябинской области предупредили о резком похолодании
  • ©commons.wikimedia.org

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные Gismeteo.

Начиная с пятницы, 16 апреля, в Челябинске столбик термометра не поднимется выше +13 °С. В последующие дни температура продолжит снижаться.

19 апреля челябинцам обещают снег. Несколько дней подряд температура будет держаться не выше +3...+6 °С, по ночам падая до –5 °С. С 22 апреля несколько потеплеет: днём до +10...+11 °С, по ночам до +2 °С.

Как ранее сообщал сайт «Юга.ру», синоптики предупредили о похолодании в Краснодаре.

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