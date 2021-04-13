Жителей Челябинской области предупредили о резком похолодании

По прогнозам синоптиков, аномально тёплая для апреля погода, установившаяся в Челябинской области, сменится резким похолоданием в конце рабочей недели.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные Gismeteo.

Начиная с пятницы, 16 апреля, в Челябинске столбик термометра не поднимется выше +13 °С. В последующие дни температура продолжит снижаться.

19 апреля челябинцам обещают снег. Несколько дней подряд температура будет держаться не выше +3...+6 °С, по ночам падая до –5 °С. С 22 апреля несколько потеплеет: днём до +10...+11 °С, по ночам до +2 °С.

Как ранее сообщал сайт «Юга.ру», синоптики предупредили о похолодании в Краснодаре.