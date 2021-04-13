В Петербурге синоптики прогнозируют похолодание и дожди

Короткая ссылка
Во вторник, 13 апреля, холодный атмосферный фронт принесёт небольшое похолодание и дожди в Санкт-Петербург.
В Петербурге синоптики прогнозируют похолодание и дожди
  • © Zamir Usmanov/Russian
  • globallookpress.com

Об этом пишет kp.ru.

«Сегодня, 13 апреля, синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта. Местами он станет причиной кратковременных дождей и развернёт ветры на северные румбы, что будет ограничивать дневной прогрев», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В течение дня в Санкт-Петербурге будет около +12...+14 °С, по Ленинградской области +10...+15 °С. Ветер с юго-западного сменит направление на северо-западный (до 4—9 м/с).

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в Тюменской области ожидается потепление до +19 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить