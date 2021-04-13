В Петербурге синоптики прогнозируют похолодание и дожди

Во вторник, 13 апреля, холодный атмосферный фронт принесёт небольшое похолодание и дожди в Санкт-Петербург.

Об этом пишет kp.ru.

«Сегодня, 13 апреля, синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта. Местами он станет причиной кратковременных дождей и развернёт ветры на северные румбы, что будет ограничивать дневной прогрев», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В течение дня в Санкт-Петербурге будет около +12...+14 °С, по Ленинградской области +10...+15 °С. Ветер с юго-западного сменит направление на северо-западный (до 4—9 м/с).

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в Тюменской области ожидается потепление до +19 °С.