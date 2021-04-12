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Марго Робби рассказала о работе в Голливуде

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Актриса Марго Робби рассказала о работе в Голливуде.
Марго Робби рассказала о работе в Голливуде
  • Reuters

«Скажу вам честно, что я встречала очень много хороших людей в Голливуде, хотя это утверждение, возможно, разрушает чьи-то стереотипы о жестоком мире кинобизнеса. Также мне посчастливилось работать со многими актёрами и актрисами первой величины, которые в реальной жизни являются прекрасными и душевными, без малейших признаков звёздной болезни», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

Как отметила Робби, ей очень нравится проводить время на съёмочной площадке нового фильма или в офисе своей кинокомпании, читая новые сценарии. По словам актрисы, она часто работает с мужем и друзьями, поэтому ей удаётся совмещать приятное с полезным.

Ранее кинокритик Андрей Дементьев в беседе с ФАН прокомментировал успех боевика «Никто» Ильи Найшуллера в США.

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