День памяти Маяковского пройдёт в Москве 14 апреля

День памяти Владимира Маяковского пройдёт в Москве 14 апреля.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Музеи и культурные центры подготовили тематические мероприятия, принять участие в которых можно и онлайн, и в очном формате.

В частности, в библиотеке №182 пройдёт онлайн-лекция «Маяковский и другие...», а в Государственном музее В.В. Маяковского запланирована лекция «Версии гибели».

Культурный центр «Москвич» совместно с литературной организацией «Бригада Маяковского» покажет литературный спектакль «Я сам. Маяковский».

Ранее «Петербургский дневник» сообщал, что в Санкт-Петербурге проведут новый городской фестиваль — День Набокова.