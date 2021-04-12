Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в ближайшие дни

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Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в ближайшие дни.
Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в ближайшие дни
  • РИА Новости

«Завтра погода начнёт меняться, приблизится к Петербургу холодный атмосферный фронт, облаков станет больше. В ночь со вторника на среду пройдут дожди. Во вторник температура воздуха будет в пределах +11...+13 °С. Ночью со вторника на среду — +2...+4 °С», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

Днём в среду, 14 апреля, ожидается похолодание на фоне кратковременных дождей. Температура составит +7...+9 °С.

В четверг, пятницу и субботу будет без осадков, местами слабые заморозки по ночам, 0...+2 °С. Дневная температура станет постепенно повышаться. В четверг — +8...+10 °С, к субботе — до +10...+12 °С.

«Вновь тёплая погода вернётся в воскресенье, и в начале следующей недели будет преимущественно солнечно, с дневными температурами +12...+17 °С», — добавил Леус.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в Тюменской области ожидается потепление до +19 °С.

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