В Москве и области объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за ветра
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
В понедельник, 12 апреля, в Московском регионе синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Местами может пройти дождь. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5—10 м/с и с усилениями до 15 м/с.
Днём — до +14…+16 °С. Вечером столбики термометров понизятся до +6…+8 °С.
Как ранее сообщало агентство URA.RU, в Тюменской области ожидается потепление до +19 °С.