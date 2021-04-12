В Москве и области объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за ветра

«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен 12 апреля в Москве и Подмосковье из-за сильных порывов ветра — до 15 м/с.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

В понедельник, 12 апреля, в Московском регионе синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Местами может пройти дождь. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5—10 м/с и с усилениями до 15 м/с.

Днём — до +14…+16 °С. Вечером столбики термометров понизятся до +6…+8 °С.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в Тюменской области ожидается потепление до +19 °С.