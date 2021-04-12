В Татарстане ожидается потепление до +16 °С

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Гидрометцентр Татарстана сообщает, что в республике ожидаются дожди и потепление.
В Татарстане ожидается потепление до +16 °С
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт inkazan.ru.

Днём 12 апреля ожидается небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный, умеренный. Ночью 0...+5 °С, на востоке республики — +8 °С. Днём от +6 °С до +11 °С, в восточных районах до +16 °С.

Во вторник, 13 апреля, в регионе будет облачно, днём с прояснениями.

В Казани прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-восточный 3—8 м/с, местами порывами до 11 м/с. Ночью +1...+3 °С, днём +9...+11 °С.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в Тюменской области ожидается потепление до +19 °С.

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