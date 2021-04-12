В Самарской области объявлено штормовое предупреждение на фоне аномального тепла

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. В регион пришла аномально жаркая погода.

Как передаёт sova.info, в ближайшие несколько дней столбики термометров могут подняться выше +20 °С.

По информации Приволжского УГМС, с 12 по 16 апреля среднесуточная температура воздуха в Самарской области будет выше климатической нормы на 9 °C и более. В этот период будет действовать «оранжевый» уровень природной опасности.

В понедельник, 12 апреля, в регионе — до +16... +21 °C, на северо-западе прохладнее — +10…+15 °C. Скорость ветра — 7—12 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до +3...+8 °C.

13 и 14 апреля вновь потеплеет до +16...+21 °C. Ветер будет 5—10 м/с.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в Тюменской области ожидается потепление до +19 °С.