Синоптики прогнозируют похолодание и сильные дожди в Приморье
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Об этом сообщает vostokmedia.com.
В понедельник, 12 апреля, в Приморье отмечается сильный холодный ветер, местами осадки и густой туман. Средняя температура воздуха составит +8…+20 °С.
Синоптики «Примпогоды» отмечают, что в ночь на вторник, 13 апреля, погода значительно ухудшится. Температура местами опустится до 0 °С. Ожидаются осадки в виде сильных дождей.
Сразу за этим к утру придёт новый циклон, принеся с собой ещё более интенсивные осадки. Максимальная температура воздуха составит +3…+10 °С.
По сообщениям URA.RU, в Тюменской области ожидается потепление до +19 °С.