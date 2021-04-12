Синоптики прогнозируют похолодание и сильные дожди в Приморье

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Синоптики «Примпогоды» отмечают, что в ночь на 13 апреля над Приморским краем один за другим пройдут два циклона, которые принесут похолодание и обильные дожди буквально на всей территории региона.
Синоптики прогнозируют похолодание и сильные дожди в Приморье
  • Pixabay

Об этом сообщает vostokmedia.com.

В понедельник, 12 апреля, в Приморье отмечается сильный холодный ветер, местами осадки и густой туман. Средняя температура воздуха составит +8…+20 °С.

Синоптики «Примпогоды» отмечают, что в ночь на вторник, 13 апреля, погода значительно ухудшится. Температура местами опустится до 0 °С. Ожидаются осадки в виде сильных дождей.

Сразу за этим к утру придёт новый циклон, принеся с собой ещё более интенсивные осадки. Максимальная температура воздуха составит +3…+10 °С.

По сообщениям URA.RU, в Тюменской области ожидается потепление до +19 °С.

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