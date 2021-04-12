Прощание с Эмилем Верником пройдёт 13 апреля в МХТ им. Чехова

Церемония прощания с народным артистом России режиссёром Эмилем Верником пройдёт во вторник, 13 апреля, в Портретном фойе МХТ имени Чехова.

Об этом Вадим Верник написал в Instagram.

«Прощание с папой состоится во вторник, 13-го, в 11 утра в МХТ имени Чехова в Портретном фойе», — говорится в сообщении.

О смерти Эмиля Верника стало известно 10 апреля. Ему было 96 лет.

Эмиль Верник — народный артист России, был главным режиссёром литературно-драматического вещания Всесоюзного радио.

Под его руководством было поставлено более 200 радиопостановок, он также был доцентом Школы-студии МХАТ.