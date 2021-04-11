Синоптики прогнозируют «почти летнюю» погоду в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

«Антициклон, который вышел на нашу территорию, продолжит действовать где-то до середины недели. Дальше подойдёт атмосферный фронт, даст увеличение облачности, и где-то к пятнице ожидается небольшой дождик, но в целом неделя будет хорошая. Вчера и позавчера было тепло, но по области были заморозки. Где-то начиная со вторника заморозков ночью не будет, будет плюсовая температура. Завтра может быть по области небольшой дождик, а уже во вторник, среду и в четверг — переменная облачность, без осадков. Погода почти летняя», — рассказал Цыганков.

Эксперт отметил, что в понедельник днём ожидается +14…+16 °С, а в ночь на вторник — +6…+8 °С.

«Днём — +20…+22 °С. Примерно так же в среду ночью — +8…+10 °С, +21…+23 °С — днём. В четверг ночью — +4…+9 °С, днём — +14…+19 °С. В пятницу пройдёт небольшой фронт, поэтому ночью небольшой дождик, днём без осадков. В пятницу температура ночью будет +2…+7 °С, днём ожидается +10…+15 °С. В субботу ночью — +2…+7 °С, днём — +13…+18 °С. По температурам, если посмотреть среднесуточную, выше нормы. Практически уже снега нет, хотя, по многолетним данным, в Москве снег 15—20 апреля полностью тает, у нас уже снега нет, мы уже почти на неделю опережаем нормальную весну», — заключил синоптик.

Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье, 11 апреля, ожидается до +17 °С.