Тишковец заявил о старте фенологической и автомобильной весны в Москве

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил о старте фенологической и автомобильной весны в Москве.
Тишковец заявил о старте фенологической и автомобильной весны в Москве
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Сегодняшний день, 10 апреля, будет стартом фенологической весны и автомобильной весны. Смысл в том, что среднесуточная температура воздуха устойчиво становится выше +5 °C. С сегодняшнего дня природа включит все механизмы пробуждения и потянется миграция птиц», — сказал он РИА Новости.

Тишковец выразил мнение, что с субботы автомобилисты могут менять зимние шины на летние.

«Давление ровное — 755 мм рт. ст. Что касается ветра, то он немного плотный, 4—9 м/с, но южный. Погода великолепная — миллион на миллион», — добавил Тишковец.

Он также отметил, что в воскресенье, 11 апреля, температура в Москве ожидается на уровне +15...+17 °С.

Как сообщалось ранее, в Москве в субботу, 10 апреля, ожидается до +14 °С.

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