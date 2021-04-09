Синоптик рассказала о погоде в Томске во второй декаде апреля

В Томске во второй декаде апреля синоптики прогнозируют колебание температуры от +4 °C ночью до +15 °C днём. Также ожидаются мокрый снег и дождь.

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Как рассказала vtomske.ru начальник отдела метеорологии томского Гидрометцентра Светлана Рюхтина, среднедекадная температура воздуха ожидается в пределах -1…+4 °C. Это выше нормы на один-два градуса. Ночью температура воздуха по Томской области будет ­-4...+3 °C, местами -5...-10 °C. Днём ожидается +4...+9 °C, в первой половине декады — +10...+15 °C. В некоторые дни предполагаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Татарстане синоптики прогнозируют дождь со снегом и сильный ветер.