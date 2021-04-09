В Татарстане синоптики прогнозируют дождь со снегом и сильный ветер

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В пятницу, 9 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, а также осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром на отдельных участках дорог гололедица.
В Татарстане синоптики прогнозируют дождь со снегом и сильный ветер
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Гидрометцентр РТ.

Днём температура воздуха составит +4... +9 °С, в восточных районах до +13 °С. В Казани от +5 °С до +7 °С. В Набережных Челнах от +6 °С до +9 °С.

Также синоптики предупредили, что утром, днём и вечером 9 апреля местами на территории Татарстана ожидается сильный южный ветер с порывами до 15—18 м/с, в Казани — до 15 м/с.

Как ранее сообщал «Новый Севастополь», спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Севастополе.

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