В Ярославской области ожидается высокое половодье
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«По прогнозу центрального управления Росгидромета, с 9 по 11 апреля в Ярославской области на малых реках на фоне тало-дождевой ситуации будут превышения воды до опасного явления — высокое половодье», — цитирует ТАСС Вильфанда.
По его словам, в связи с этой ситуацией ожидается заполнение пойм, подтопление домов и дорожных участков.
Ранее Роман Вильфанд сообщил, что уровень воды на малых и средних реках в Подмосковье поднимется на 1—2 м.