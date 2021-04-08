В Ярославской области ожидается высокое половодье

На реках в Ярославской области в ближайшие три дня ожидается высокое половодье, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«По прогнозу центрального управления Росгидромета, с 9 по 11 апреля в Ярославской области на малых реках на фоне тало-дождевой ситуации будут превышения воды до опасного явления — высокое половодье», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, в связи с этой ситуацией ожидается заполнение пойм, подтопление домов и дорожных участков.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что уровень воды на малых и средних реках в Подмосковье поднимется на 1—2 м.