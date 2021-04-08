В «Союзмультфильме» оценили перспективы российской анимации

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Пресс-секретарь «Союзмультфильма» Марина Малыгина оценила перспективы российской анимации.
В «Союзмультфильме» оценили перспективы российской анимации
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Наша индустрия сейчас растёт в среднем на 20% в год. Это достаточно высокий темп. Но нужно время, чтобы большое количество наших фильмов звучало на весь мир. Эксперты говорят, что наша анимация в перспективе десяти лет должна вернуться в десятку мировых лидеров», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметила Малыгина, в настоящее время в России большой спрос на отечественные мультфильмы.

По словам пресс-секретаря, важно, чтобы дети смотрели сериалы, мультфильмы, герои которых им понятны, с которыми они могли бы себя ассоциировать, расти.

«Важно, чтобы были свои мультфильмы», — заключила она.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что «Союзмультфильм» анонсировал сериал по мотивам «Чучела-Мяучела».

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