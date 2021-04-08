Синоптики предупредили о похолодании в Краснодаре

Короткая ссылка
Синоптики предупредили о похолодании в Краснодаре в пятницу, 9 апреля.
Синоптики предупредили о похолодании в Краснодаре
  • Pixabay

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в городе ожидаются дожди. Температура составит +4 °С. Ветер северный, 5 м/с, порывы до 10 м/с.

В целом в регионе прогнозируется дождливая погода, вероятны грозы. В горных и предгорных районах — мокрый снег, рассказали в краснодарском Гидрометцентре. Воздух прогреется до +5...+10 °С, на Черноморском побережье — до +11 °С.

Ранее, как сообщало URA.RU, директор Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог Роман Вильфанд рассказал о последствиях глобального потепления для страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить