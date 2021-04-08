Синоптики предупредили о похолодании в Краснодаре в пятницу, 9 апреля.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в городе ожидаются дожди. Температура составит +4 °С. Ветер северный, 5 м/с, порывы до 10 м/с.

В целом в регионе прогнозируется дождливая погода, вероятны грозы. В горных и предгорных районах — мокрый снег, рассказали в краснодарском Гидрометцентре. Воздух прогреется до +5...+10 °С, на Черноморском побережье — до +11 °С.

Ранее, как сообщало URA.RU, директор Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог Роман Вильфанд рассказал о последствиях глобального потепления для страны.