Спасатели предупредили о похолодании и усилении ветра до 17 м/с в Омске

Короткая ссылка
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Омске в пятницу, 9 апреля.
Спасатели предупредили о похолодании и усилении ветра до 17 м/с в Омске
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на областное ГУ МЧС России.

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в течение всего дня в городе ожидаются дождь и снег, причём интенсивность будет меняться.

Скорость ветра составит 12—17 м/с.

Во время непогоды рекомендуется оставаться дома. На улице нужно обходить рекламные конструкции, деревья и линии электропередачи.

Ранее, как сообщало URA.RU, директор Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог Роман Вильфанд рассказал о последствиях глобального потепления для страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить