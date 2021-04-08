Спасатели предупредили о похолодании и усилении ветра до 17 м/с в Омске
- РИА Новости
Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на областное ГУ МЧС России.
По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в течение всего дня в городе ожидаются дождь и снег, причём интенсивность будет меняться.
Скорость ветра составит 12—17 м/с.
Во время непогоды рекомендуется оставаться дома. На улице нужно обходить рекламные конструкции, деревья и линии электропередачи.
Ранее, как сообщало URA.RU, директор Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог Роман Вильфанд рассказал о последствиях глобального потепления для страны.