Спасатели предупредили о похолодании и усилении ветра до 17 м/с в Омске

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Омске в пятницу, 9 апреля.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на областное ГУ МЧС России.

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в течение всего дня в городе ожидаются дождь и снег, причём интенсивность будет меняться.

Скорость ветра составит 12—17 м/с.

Во время непогоды рекомендуется оставаться дома. На улице нужно обходить рекламные конструкции, деревья и линии электропередачи.

Ранее, как сообщало URA.RU, директор Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог Роман Вильфанд рассказал о последствиях глобального потепления для страны.